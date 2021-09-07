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Tunuslu sanatçı Karay, cezaevinden kaçan Filistinliler için çizdi
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TIMETURK / DÜNYA / Tunuslu sanatçı Karay, cezaevinden kaçan Filistinliler için çizdi

Tunuslu sanatçı Karay, cezaevinden kaçan Filistinliler için çizdi

İsrail yüksek güvenlik hapishanesinden 6 Filistinli’nin tünel kazarak kaçması büyük yankı buldu. Tunuslu sanatçı Rauf Karay ise, çizdiği karikatür ile Filistinlilerin özgürlüğe kaçışına destek verdi.

2 Saat Önce
2021-09-07 13:03:13
Tunuslu sanatçı Karay, cezaevinden kaçan Filistinliler için çizdi

Filistinli altı mahkumun, İsrail'in en sıkı güvenlik önlemleri alınan cezaevi olan Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçması İsrail'de depreme yol açarken, Filistin ve Arap ülkelerinde ise büyük sevince yol açtı.

Tunuslu sanatçı Rauf Karay ise, çizdiği karikatür ile Filistinlilerin özgürlüğe kaçışına destek verdi.

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İsrail, aralarında 2002'de Likud partisinin ofisine saldırı düzenleyen El Aksa Şehitleri Tugayları lideri Zübeydi'nin de olduğu 'kaçaklar' için 'insan avı' başlattı.

İsrail güvenlik güçleri ülkede birçok bölgede mahkumları arıyor.

Arama çalışmalarında helikopterler ve insansız hava araçları da kullanılıyor.

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Kaçan mahkumlar; El Fetih örgütünün silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad örgütü üyeleri Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda.

İsrail'de 6 Filistinlinin hapisten kaçması, 'büyük güvenlik ve istihbarat başarısızlığı' olarak karşılandı.

Walla News internet sitesi, kaçanların tamamının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış mahkumlar olduğunu yazdı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett altı Filistinli mahkumun Gilboa Hapishanesi'nden kaçmasının "çok vahim bir olay" olduğunu söyledi.

Filistinliler ise mahkumların "kahramanca bir eyleme" imza attıklarını söylüyor.

Sıkı güvenlik önlemleri alınan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilmiş ve 2004 yılında açılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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