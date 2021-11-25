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TIMETURK / DÜNYA / Tunuslu gazeteciler Cumhurbaşkanı Said'den 'istisnai durum' için süre sınırlaması istedi

Tunuslu gazeteciler Cumhurbaşkanı Said'den 'istisnai durum' için süre sınırlaması istedi

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı olağanüstü kararların ardından oluşan “istisnai durumun” devamına ilişkin süre sınırı konulması çağrısında bulundu.

11 Dakika Önce
2021-11-25 19:23:58
Tunuslu gazeteciler Cumhurbaşkanı Said'den 'istisnai durum' için süre sınırlaması istedi

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin çalışmalarını dondurarak başbakanı azlettiği 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının üzerinden 4 ay geçtiği belirtildi.

Bu kararların ülkede yarattığı “istisnai duruma” işaret edilen açıklamada, “25 Temmuz sonrası oluşan durumun sona erdirilmesi için belirli bir zaman sınırı konulmalı ve net bir yol haritası ortaya konulmalı.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin, halkın haber alma hakkına saygı duyması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Yaşanan ağır krizden çıkmak için gerekli reformları yapmak üzere tüm demokratik güçler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek ulusal diyalog süreci bir an önce başlatılmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Tunus'ta “istisnai durum” nasıl oluştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir kanun hükmünde kararname yayımladı.

Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Said'in aldığı kararlar ülkede bir “istisnai durum” oluşmasına yol açtı. Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine de 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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