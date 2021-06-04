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Tunus ve Fransa arasında 7 işbirliği anlaşması

Tunus ve Fransa hükümetleri, tarım, ticaret, su kaynakları, limanlar ve teknoloji alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzaladı.

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04.06.2021 08:55:46
Tunus ve Fransa arasında 7 işbirliği anlaşması

 Tunus ve Fransa hükümetleri, tarım, ticaret, su kaynakları, limanlar ve teknoloji alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzaladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, 2 gün süren Fransa-Tunus Yüksek İşbirliği Konseyi toplantılarının akabinde Tunuslu mevkidaşı Hişam El-Meşişi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Meşişi, ülkesinin Fransız hükümetiyle tarım, ticaret, su kaynakları, limanlar ve teknoloji alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzaladığını söyledi. Meşişi, anlaşmalardan üçünün 81,2 milyon avroluk (98.5 milyon dolar) Fransız finansmanından oluştuğunu belirtti. Bu bağlamda, 6 Tunus limanının geliştirilmesi için Deniz Ticaret ve Limanlar Ofisine 41 milyon avro, beş yıllığına (2021-2026) doğal afetler ve özellikle kentlerdeki sel riskiyle mücadele için 40 milyon avro ve Cerbe'deki 2 deniz suyu arıtma tesisinin kapasitesini artırmak için ise 202 bin avro finansman sağlanacağını dile getirdi. Meşişi, diğer 4 anlaşmanın, ticaret, ihracatın geliştirilmesi, iletişim ve tarım alanlarında olduğunu ifade etti.

Castex ise imzalanan anlaşmaların iki ülke arasındaki derin ve köklü ilişkilerin bir uzantısı olduğunu vurguladı. Ülkesinin, Tunus'un demokratik dönüşüm sürecine destek vermekten geri durmayacağını dile getiren Castex, bu ülkede bir "Frankofoni" üniversitesi kurma projesi hazırladıklarını aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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