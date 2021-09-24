Tunus'un en büyük sendikasından Cumhurbaşkanı Said'e tepki

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütme yetkilerini devralmasını reddederek 'Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'yı değiştirmesine' karşı olduğunu bildirdi.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütme yetkilerini devralmasını reddederek "Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'yı değiştirmesine" karşı olduğunu bildirdi.

Ülkenin en büyük sendikası TGİS'ten yapılan yazılı açıklamada, Said'in yayımladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yasama ve yürütme yetkilerini devralması eleştirilirken, "Anayasa değişikliğine ilişkin şartlar yerine getirilmeksizin tüm yetkilerin devlet başkanında toplanmasının tehlike oluşturduğu" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Tunus Anayasası, bir başlangıç ve referans noktasıdır. Geniş bir diyalog sonucunda bir referandumla değiştirilmeli. Anayasa'nın ve seçim yasasının değiştirilmesi toplumun tüm unsurlarını, devlet yapılarını, kurumlarını, partileri ve sivil toplumu ilgilendiren bir meseledir." ifadeleri yer aldı.

TGİS, Said'in Anayasa'yı değiştirme girişiminin "demokrasi ve katılıma karşı bir tehdit" olduğunu ve bu adımı reddettiğini belirterek, krizden çıkış için tek yolun ortak ulusal değerler üzerine "istişare, ortaklık, birlikte çalışma, diyalog" olduğunu vurguladı.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.