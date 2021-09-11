DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

NYT: ABD Afganistan'da terörist diye yardım görevlisini vurdu
Biden'dan 11 Eylül mesajı: Çıkarmamız gereken ders birlik olmamızdır
AB Yüksek Temsilcisi'nden Said'e eleştiri
AFAD'ın yeni başkanı belli oldu
Tunus'tan Said'in kararlarıyla ilgili açıklamalara tepki
Ankara'da yolcu otobüsü yandı: Ölü ve yaralılar var
Sabahattin Ali Dağlar şiirinin sözleri
Kahramanmaraş namaz vakitleri nelerdir?
Ebru Gündeş Çağırın Gelsin şarkısının sözleri
Sadakatsiz dizisinin konusu nedir? Sadakatsiz Asya (Cansu Dere) kimdir?
Bursa namaz vakitleri
İzlenmesi Gereken En İyi Filimler
Hollanda Savunma Bakanlığının satın aldığı kamyonlara yükseklik engeli
Türkiye, Arap Ligi'nin Türkiye'yi hedef alan kararlarını reddetti
ABD'deki Osmanlı göçmenlerinin hikayesi; 'Ottoman America' belgeseli

TIMETURK / DÜNYA / Tunus'tan Said'in kararlarıyla ilgili açıklamalara tepki

Tunus'tan Said'in kararlarıyla ilgili açıklamalara tepki

Tunus yönetimi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in tüm yetkileri elinde toplayan olağanüstü kararlarıyla ilgili yapılan açıklama ve yorumlara, 'Tunus'un başkalarından ders alan bir öğrenci olmadığı' şeklinde cevap verdi.

31 Dakika Önce
2021-09-11 06:10:29
Tunus'tan Said'in kararlarıyla ilgili açıklamalara tepki

Tunus yönetimi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in tüm yetkileri elinde toplayan olağanüstü kararlarıyla ilgili yapılan açıklama ve yorumlara, "Tunus'un başkalarından ders alan bir öğrenci olmadığı" şeklinde cevap verdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm iddia ve iftiraları çürütmek için Cumhurbaşkanı Said'in yabancı heyetlerle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Tunus'un egemen bir devlet olduğu, egemenliğin halka ait olduğu ve halkın kendi iradesinden kaynaklanan seçimlerine müdahaleye yer olmadığının vurgulandığı" ifade edildi.

"Tunus'un başkalarından ders alan ve sonra da verilecek notu bekleyen bir öğrenci olmadığı" belirtilen açıklamada, Tunus devletinin, egemenliğinin ve halkının tercihlerinin tartışmaya açılmadığı ve hiçbir tarafla müzakere konusu olmayacağı kaydedildi.

Açıklamada başka ayrıntıya yer verilmedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, dün Cumhurbaşkanı Said ile gerçekleştirdiği görüşmede, AB'nin, Tunus'ta demokratik kazanımların korunması konusunda korkuları olduğunu belirtmişti.

G7 ülkeleri ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın Tunus büyükelçilikleri de 6 Eylül'de Cumhurbaşkanı Kays Said'e en kısa zamanda Başbakan tayin etme ve ülkeyi anayasal sürece geri döndürme çağrısında bulunmuştu.

- Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler, Said'in bu kararını desteklerken partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın, bu kararlarıyla "Anayasayı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazıları da Said'i anayasal bir darbe girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said, bir aylık sürenin dolmasının ardından, Meclis'in çalışmalarının durdurulması dahil olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların, "ülkedeki tehlike durumu geçmediği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar uzatıldığını" bildirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş