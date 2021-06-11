Tunus’ta sokaklar savaş alanına döndü

Tunus’un başkentinde bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin protesto edildiği gösteride olaylar çıktı. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.