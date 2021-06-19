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Tunus'ta polis müdahalesi protesto edildi

Tunus'ta sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine toplanan onlarca kişi 'polisin göstericilere yönelik müdahalesini' protesto etti.

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19.06.2021 09:54:53
Tunus'ta polis müdahalesi protesto edildi

Tunus'ta sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine toplanan onlarca kişi "polisin göstericilere yönelik müdahalesini" protesto etti.

Tunus Gazeteciler Sendikası, Ulusal İnsan Hakları Savunma Örgütü, Tunuslu Öğrenciler Genel Birliği, Demokratik Kadınlar Derneği ve diğer sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine başkent Tunus'ta düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Protestoya başkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nden başlayan göstericiler, güvenlik güçlerinin İçişleri Bakanlığının yanında kurduğu barikata kadar yürüdü.

Protesto sırasında "Özgürlükler, özgürlükler. Polis devleti geçmişte kaldı", "Bana kesinlikle vurma" ve "Ne korku ne endişe, cadde halka aittir" gibi sloganlar atan göstericiler, geçen haftadan beri Sidi Hüseyin bölgesinde kötü yaşam şartlarına karşı düzenlenen gösterilere polisin müdahalesini kınadı.

Tunus Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunuslulara yapılan baskının dozunun arttığını ve dolayısıyla 2 kişinin feci şekilde öldüğünü söyledi.

Suç işleyen polislerin sorgulanmaması ve yargılanmamasının olayı daha da kötü hale getirdiğini belirten Celasi, şimdi ülkenin yeniden baskı ve zorbalık dönemine götürülmeye çalışıldığını dile getirdi.

Tunus İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamma el-Hemmami de gösteriye, özgürlüklerin kısıtlanmasını kınamak için katıldığını söyledi.

Tunus'ta bir genç, 8 Haziran'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra yaralı halde bulunarak, hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi 9 Haziran'da defnedilmişti.

Aynı şekilde, 9 Haziran'da sosyal medya platformlarında, gencin ölümü sırasında bölgede yaşanan protestolarda, bir gencin çıplak vaziyette sokakta polisler tarafından darbedildiği görüntüler gerginliğe sebep olmuştu. Gencin hayatını kaybettiği Sidi Hüseyin Mahallesi'nde olaylar tırmanmış, bölgedeki göstericiler gece saatlerinde lastik yakarak yolları kapatmış, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Ahmed isimli gencin ailesi, ölümünden dolayı güvenlik güçlerini suçlarken İçişleri Bakanlığı gencin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Ancak bakanlık Sidi Hüseyin Mahallesi'nde gösteriler sırasında bir genci, elbiselerini çıkardıktan sonra darbeden polislerin gözaltına alındığını duyurmuştu.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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