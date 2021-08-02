Tunus'ta Nahda Hareketi taviz vermeye hazır

Tunus'ta Nahda Hareketi Partisi, erken seçime gitmek de dahil olmak üzere demokratik geçiş sürecine geri dönülmesi için tavizler vermeye hazır olduğunu belirtti.

Nahda Yürütme Ofisi üyesi ve milletvekili Muhammed el-Kumani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partinin lideri Raşid el-Gannuşi'nin de açıkça ifade ettiği gibi Tunus'ta demokratik geçiş sürecine geri dönmek için gereken tavizleri vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ülkedeki krizin çözüm aşamasına girdiğinin söylenebilmesi için bazı taleplerin yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Kumani, ilk olarak Meclis'in yeniden faaliyete geçmesi, ikinci olarak ise yeni hükümeti kurması için ulusal bir şahsiyetin görevlendirilmesini istediklerini aktardı.

Kumani, Nahda'nın, ülkenin kısa sürede erken seçime hazırlanmasıyla ilgili çözümlerin bulunacağı ve seçim kanunu ile siyasi adımların tartışılacağı bir siyasi diyaloğa açık olduğunu ve bu konuda esnek davranacağını dile getirdi.

Kumani, Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkenin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve sağlık alanındaki krizleri çözmek için anayasanın 80. maddesine dayandığını söyleyerek aldığı kararların üzerinden bir hafta geçmesine rağmen ortada bir yol haritası olmadığının görüldüğünü kaydetti.

Askeri yargının milletvekillerine dönük gözaltı kararlarına da atıfta bulunan Kumani, mevcut krizlerin çözümünde kanun ve anayasaya bağlılık konusunda endişeleri olduğunu aktardı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.