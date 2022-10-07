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Tunus’ta Mevlid-i Nebi’yi böyle kutladılar

Tunus’un Kayravan kentinde Uluslararası Mevlid-i Nebi Etkinliği Festivali kapsamında sahneye çıkan yarı çıplak haldeki kadınlar danslar etti, şarkılar söyledi.

2 Saat Önce
2022-10-07 14:23:42
Tunus’ta Mevlid-i Nebi’yi böyle kutladılar

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Tunus'ta İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (sas)'in doğum yıldönümü etkinliklerinde tepki çeken manzaralar yaşandı. Kayravan kentinde Uluslararası Mevlid-i Nebi Etkinliği Festivali kapsamında sahneye çıkan yarı çıplak haldeki kadınlar danslar etti, şarkılar söyledi. Ekim ayının başında başlayan festivalin 9 Ekim'de tamamlanması bekleniyor. Dans manzaralarının Tunusluların tepkisini çekmesi üzerine festival komitesi halktan özür diledi. Ekranlara yansıyan görüntülerin “yakışmayan bir manzara” olarak tanımlandığı dans görüntüleri için özür dilendi.

“CEZALANDILMALARI LAZIM”

Amel ve İncaz Partisi Genel Başkanı Abdüllatif el-Mekki, Kayravan'da yaşananlar için adlî makamların soruşturma açması gerektiğini belirtti. Mekki, yaptığı açıklamada “Peygamberin onurlu doğum gününü Kayravan'da kutlama geleneklerine aldırışsızlığın arkasında olanlar cezalandırılmalı, çünkü her şey gönüllüydü” dedi. .

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