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‘Tunus'ta gazetecilerin tutuklanması endişe verici’

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Tunus'ta iktidarı eleştiren gazetecilere yönelik tutuklamalardan endişe duyduklarını bildirdi.

1 Saat Önce
2021-10-08 18:20:48
‘Tunus'ta gazetecilerin tutuklanması endişe verici’

IFJ'den yapılan açıklamada, iktidarı eleştiren gazetecilerin tutuklanmasından endişe duyulduğu belirtilerek, tutuklanan gazetecilere yönelik tutumun endişe verici olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Amir İyad'ın serbest bırakılması istendi.

Tunus'ta ulusal yayın yapan Zeytune kanalından Amir İyad, sunuculuğunu yaptığı programda "Cumhurbaşkanı Kays Said'e hakaret ettiği" gerekçesiyle 3 Ekim'de askeri mahkemece tutuklanmıştı.

Zeytune televizyonuna dün de güvenlik güçleri ile Bağımsız Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurulu üyelerince baskın düzenlenerek stüdyoda bulunan teknik teçhizata el konulmuştu.

"Basına yönelik baskılar arttı"

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Tunus Gazeteciler Sendikası tarafından dün yapılan açıklamada, Said'in aldığı kararların ardından basına yönelik baskıların arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said, hak ve özgürlüklerin korunması konusunda daha önce verdiği sözleri yerine getirmeye çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Said, daha önce pek çok kez diktatörlük rejimi kurmak ya da hak ve özgürlüklere zarar vermek niyetinde olmadığına dair açıklamalar yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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