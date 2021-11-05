Tunus'ta eski cumhurbaşkanı Merzuki için tutuklama emri

Tunus'ta Kays Said yönetimi, ülkenin eski cumhurbaşkanlarından Munsif Merzuki için tutuklama emri çıkarttı.

Tunus'un devlet ajansı TAP'ın aktardığına göre, Said yönetimi Merzuki'nin tutuklanması için emir çıkarttı. Ancak bu emir henüz Interpol tarafından yayınlanmadı.

Merzuki, ülkedeki devrim sonrasında 2011-2014 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu. Eski cumhurbaşkanı Merzuki, ülkede siyasi bir darbeyle hükümetin güçlerini elinden alan Said'i eleştiren açıklamalarda bulunuyordu.

Merzuki son olarak Fransa'ya "Tunus'taki diktatör rejime destek olmama" çağrısı yapmıştı. Bunun ardından Merzuki'nin diplomatik pasaportu iptal edilirken, hakkında tutuklama emri çıkartıldı. Merzuki'nin "devlet güvenliği aleyhinde komplo kurmak" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin El Cezire'ye konuşan Merzuki, bu karara şaşırmadığını, kararın tüm Tunuslular için tehdit edici bir mesaj olduğunu savundu.

Ülkede Kays Said'in "cumhurbaşkanı darbesi" sonrası siyasi arenada gerilim devam ediyor.

Merzuki kimdir?

Tunus'ta devrim sonrası iş başına gelen ilk cumhurbaşkanı Munsif Merzuki, 7 Temmuz 1945 tarihinde Tunus'un kuzeydoğusundaki Grombalia'da doğdu.

İlk eğitimini başkent Tunus'ta alan Merzuki, babasının siyasi faaliyetleri nedeniyle ülkeden sürülmesi nedeniyle ailesiyle beraber Fas'a yerleşti. Gençliğinin ilk bölümünü burada geçirdi.

Daha sonra Fransa'ya yerleşen Merzuki, burada Strasbourg Üniversitesi'nde tıp okudu.

1973 tarihinde mezun olan Tunuslu siyasetçi, Fransa'da bir dönem doktorluk yaptı. Önleyici tıp ve nöroloji alanlarında uzman olurken psikoloji alanında da eğitim gördü.

1979 yılında ülkesi Tunus'a geri dönen Merzuki, burada bir yandan Suse Tıp Üniversitesi'nde görev yaptı. 1980 yılında İnsan Hakları Birliği'ne girdi, 1989'da birliğin başkanlığına seçildi.

1993 yılında Siyasi Mahkumları Müdafaa Ulusal Komitesi'ni kurduktan sonra yargılandı, 1994 yılında hapse atıldı, birkaç ay hapiste kaldı.

2000 yılına kadar çeşitli insan hakları faaliyetlerine devam etti. Bu yılda siyasi aktivizm faaliyetleri nedeniyle üniversitedeki görevinden atıldı, tekrar hapse mahkum edildi.

Zeynel Abidin bin Ali rejiminin baskı politikaları nedeniyle bu dönemde ülkesinden ayrılmak zorunda kalarak Fransa'ya gitti. Burada da Tunus'a yönelik siyasi faaliyetlerini ve hekimlik görevini sürdürdü.

2011 yılında ülkesinde başlayan halk hareketlerini takiben Bin Ali rejiminin devrilmesiyle Tunus'a geri döndü.

Ülkede yeniden başlayan siyasi hareketlenmenin odağında yer aldı ve Tunus meclisi tarafından cumhurbaşkanı seçildi.

2014 yılına kadar görevini sürdüren Merzuki, Kasım-Aralık 2014 seçimlerinde Beci Kaid es Sibsi karşısında mağlup oldu.

Başkanlık görevinin sona ermesinin ardından aktivizm faaliyetlerine devam eden Merzuki, 25 Temmuz 2015'te Gazze filosuna katıldı. Gemiye yönelik İsrail müdahalesinin ardından gözaltına alındı ve Fransa'ya sınır dışı edildi.

1980-2011 yılları arasında Arapça ve Fransızca dillerinde 20'den fazla kitabı yayınlandı.

Munsif el Merzuki, 24 Kasım tarihinde partisinden istifa ederek siyasetten çekildiğini açıkladı.

Kaynak: Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.