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Tunus’ta eski bakan ve 7 yetkiliye gözaltı

Tunus'ta bir eski bakan ile 7 yetkilinin 'yolsuzluk' şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-10-26 16:11:03
Tunus’ta eski bakan ve 7 yetkiliye gözaltı

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik ve Mali Yargı Birimi Savcılığının, eski Tarım Bakanı ve 7 bakanlık yetkilisi hakkında mali yolsuzluk ve kara para aklama şüphesiyle gözaltı kararı verdiği ifade edildi.

Açıklamada eski bakanın kimliği belirtilmedi ancak yerel medyada çıkan haberlerde bu ismin Samir et-Tayyib olduğu iddia edildi.

Yusuf eş-Şahid hükümetinde 2016-2020 yıllarında Tarım Bakanı olarak yer alan Tayyib, 2011-2014 yıllarında da Ulusal Kurucu Meclis üyeliği yapmıştı.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurup yetkilerini genişleten bir dizi olağanüstü karar almıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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