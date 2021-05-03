DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kolombiya'daki protestolarda bilanço artıyor: Çok sayıda ölü ve yüzlerce yaralı var
Türkiye'ye 'gönül veren' yabancılar
Pentagon'dan Afganistan'daki saldırılarla ilgili açıklama
Tunus'ta doktorlardan 3 günlük grev kararı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Artık maskelerin kullanılmadığı İsrail’de varyant vakaları
Her ekspertiz işlemine güvenmeyin
ABD'den Rusya'ya: Düşüncesiz davranırlarsa karşılık vereceğiz
İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Irak'tan Türkiye'ye nota!
Biden'dan aşı sözü: Üretimi artıracağız
'Evini ben çalmasam başkası çalacak'
Suriye'deki iç savaşta 709 medya çalışanı öldürüldü
Ekonominin önündeki pandemik engeller
Beklenti var para girişi yok

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

Tunus'ta doktorlardan 3 günlük grev kararı

Tunus'ta devlet hastanelerinde çalışan doktorlar 3 günlük greve gitme kararı aldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.05.2021 22:22:23
Tunus'ta doktorlardan 3 günlük grev kararı

Doktorlar, Eczacılar ve Diş Hekimleri Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli doktorların atanması ve gecikmiş maaşların ödenmesiyle ilgili daha önceden varılan anlaşmaların yürürlüğe konması için hükümetle yürütülen müzakerelerin başarısız olduğu ifade edildi.

Doktorların, müzakerelerin başarısız olması nedeniyle bugünden başlamak üzere 3 gün greve gitme kararı aldığı dile getirildi.

Ülke genelindeki grevin, acil servisler hariç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması ve kan tahlillerinin de dahil olduğu sağlık hizmetlerini kapsayacağı aktarıldı.

Sendika açıklamada, hükümeti, kamuoyunu yanıltmak ve Kovid-19'la mücadelede izlediği başarısız politikanın sorumluluğundan kaçmakla suçladı.

Sendika ayrıca, virüse yakalanma oranını düşürmede başarısız olması nedeniyle salgında gelinen son noktadan Sağlık Bakanlığını sorumlu tuttu.

Öte yandan, Sendika Genel Sekreteri Nureddin bin Abdullah basına yaptığı açıklamada, sözleşmeli doktorların atanmasını, gecikmiş maaşların ödenmesini ve daha iyi çalışma koşullarına sahip olmayı talep ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ise sendikanın grev kararı almasının ardından yaptığı açıklamada, anayasanın güvence altına aldığı grev hakkına saygı duyduğunu belirtti ancak ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü durum göz önünde bulundurularak söz konusu kararın iptal edilmesini istedi.

Tunus'ta devlet hastanelerinde yaklaşık 6 bin doktor görev yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan