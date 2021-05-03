Tunus'ta doktorlardan 3 günlük grev kararı

Tunus'ta devlet hastanelerinde çalışan doktorlar 3 günlük greve gitme kararı aldı.

Doktorlar, Eczacılar ve Diş Hekimleri Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli doktorların atanması ve gecikmiş maaşların ödenmesiyle ilgili daha önceden varılan anlaşmaların yürürlüğe konması için hükümetle yürütülen müzakerelerin başarısız olduğu ifade edildi.

Doktorların, müzakerelerin başarısız olması nedeniyle bugünden başlamak üzere 3 gün greve gitme kararı aldığı dile getirildi.

Ülke genelindeki grevin, acil servisler hariç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması ve kan tahlillerinin de dahil olduğu sağlık hizmetlerini kapsayacağı aktarıldı.

Sendika açıklamada, hükümeti, kamuoyunu yanıltmak ve Kovid-19'la mücadelede izlediği başarısız politikanın sorumluluğundan kaçmakla suçladı.

Sendika ayrıca, virüse yakalanma oranını düşürmede başarısız olması nedeniyle salgında gelinen son noktadan Sağlık Bakanlığını sorumlu tuttu.

Öte yandan, Sendika Genel Sekreteri Nureddin bin Abdullah basına yaptığı açıklamada, sözleşmeli doktorların atanmasını, gecikmiş maaşların ödenmesini ve daha iyi çalışma koşullarına sahip olmayı talep ettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ise sendikanın grev kararı almasının ardından yaptığı açıklamada, anayasanın güvence altına aldığı grev hakkına saygı duyduğunu belirtti ancak ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü durum göz önünde bulundurularak söz konusu kararın iptal edilmesini istedi.

Tunus'ta devlet hastanelerinde yaklaşık 6 bin doktor görev yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.