Tunus'ta 5 parti Said'e karşı çıkış yaptı

Aralarında Nahda Hareketi'nin de bulunduğu 5 siyasi parti, Cumhurbaşkanı Said'in 'Tunus'ta istisnai kararlar devam edecek' şeklindeki açıklamalarına karşı olduklarını bildirdi.

Tunus'ta aralarında Nahda Hareketi'nin de bulunduğu 5 siyasi parti, anayasanın askıya alınmasına ya da önü belli olmayan istisnai tedbirlerle çalışmanın uzatılmasına karşı olduklarını belirterek, despotizmin geri dönüşü tehdidi içeren durum hakkında uyarıda bulundu.

Nahda Hareketi İcra Ofisi'nden, Parti Başkanı Raşid el-Gannuşi imzasıyla yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Sidi Buzid vilayetine pazartesi günü yaptığı ziyaret sırasında destekçilerine yaptığı konuşmada, yasama, yürütme ve yargı alanındaki istisnai kararlara ilişkin, "Tunus'ta istisnai kararlar devam edecek" şeklindeki açıklamalarına karşı olunduğu belirtildi.

Nahda, Said'in anayasayı kaldırmaya kararlı olduğunun anlaşılmasından dolayı "Geçiş süreci kararları" olarak nitelendirdiği icraatlarını kabul etmediğini duyurdu.

Açıklamada, Said'in tek başına "geçiş süreci hükümlerini kabulde ısrarının" tehlikeli gidişat olduğu ve Tunusluların ortaklaşa oluşturduğu anayasayı kaldırmaya ısrar etmek anlamına geldiği vurgulandı.

Sınırsız bir süreye bırakılan İstisnai uygulamalar üzerinden çalışmayı sürdürmenin ülkedeki kurumları felç ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum devleti parçalamayla tehdit ediyor. Boğucu sosyal, mali ve ekonomik krizi artırıyor. Özellikle uluslararası mali ortaklarımıza karşı ülkenin yurtdışındaki görüntüsüne zarar veriyor"

Hareket açıklamasında, anayasaya saygı duyulması, parlamento faaliyetlerinin dondurulması kararının kaldırılması, meşru bir hükümet kurulması çağrısı yaptı.

Öte yandan Cumhuriyet Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Afak Tunus, Demokratik Akım, Tekettül partisi ve ülkenin en büyük sivil toplum örgütü, Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) başkanlarının Cumhuriyet Partisi merkezinde bir araya geldi.

Açıklamada, herhangi bir ufuk olmaksızın, istisnai tedbirlerle çalışma uzatmayı ya da anayasayı askıya almayı reddettikleri ve bu durumun tek adam yönetimin dikte edilmesi ve despotizme geri dönüş tehdidi içerdiği kaydedildi.

Ülkede yaşanan durumun devlet kurumlarını felç ettiği kaydedilen açıklamada, adı geçen 4 partinin durumları daha da tırmandıran kapalılığın devamı karşısında oldukça endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, öncelikli mali ve ekonomik konulara karşı görevlendirilecek bir hükümetin derhal kurulması çağrısı yapıldı.

Tunus'un Sidi Buzid vilayetine pazartesi günü yaptığı ziyaret sırasında valilik binası çevresinde toplanan destekçilerine konuşma yapan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 5 Temmuz'da 30 günlüğüne aldığı ve 26 Ağustos'ta süresini uzattığı yasama, yürütme ve yargı alanındaki istisnai kararlara ilişkin, "Tunus'ta istisnai kararlar devam edecek" diyerek, aldığı kararlara karşı düzenlenen protestoların "kötü aktörlerle kötü yönetilen bir tiyatral oyun" olduğunu söylemişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki de Said'in son açıklamalarının ardından resmi sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı bir videoda Cumhurbaşkanı'nın derhal azledilmesi, ardından seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.