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Tunus sokaklarını ateş sardı

Tunus'ta bir gencin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesine ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması talebiyle gösteri düzenlendi.

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16.06.2021 10:45:51
Tunus sokaklarını ateş sardı

Başkent Tunus'taki Sidi Hüseyin semtinde toplanan göstericiler, güvenlik güçleri tarafından darbedilmesi sonucu öldüğü iddia edilen Ahmed bin Amara'nın evinin önünden, yaralı olarak bulunduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçti.

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Göstericiler, güvenlik güçlerinin şiddetini kınayan ve bu olayın araştırılmasını talep eden sloganlar attı.

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Tunus'ta bir genç, 8 Haziran'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve daha sonra yaralı halde bulunarak, hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi 9 Haziran'da defnedilmişti.

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Aynı şekilde, 9 Haziran'da sosyal medya platformlarında, gencin ölümü sırasında bölgede yaşanan protestolarda, bir gencin çıplak vaziyette sokakta polisler tarafından darbedildiği görüntüler gerginliğe sebep olmuştu.

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Gencin hayatını kaybettiği Sidi Hüseyin Mahallesi'nde olaylar tırmanmış, bölgedeki göstericiler gece saatlerinde lastik yakarak yolları kapatmış, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

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Ahmed isimli gencin ailesi, ölümünden dolayı güvenlik güçlerini suçlarken İçişleri Bakanlığı gencin ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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Ancak bakanlık Sidi Hüseyin Mahallesi'nde gösteriler sırasında bir genci, elbiselerini çıkardıktan sonra darbeden polislerin gözaltına alındığını duyurmuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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