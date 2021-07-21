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TIMETURK / DÜNYA / Tunus Sağlık Bakanı görevden alındı

Tunus Sağlık Bakanı görevden alındı

Tunus'ta, Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin görevine son verildi.

28 Dakika Önce
2021-07-21 00:05:00
Tunus Sağlık Bakanı görevden alındı

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Tunus Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Hişam Meşişi, Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin görevine son verilmesine ve yerine vekaleten Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi'nin getirilmesine karar verdi" denildi.

Açıklamada, Mehdi'nin görevden alınma nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Tunus'ta vaka sayılarındaki artış, yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü Tunus Direktörü Yves Soteran, 30 Haziran'da, ülkenin Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarında Afrika kıtası ve Arap dünyasında en üst sırada yer aldığı açıklamasını yapmıştı.

Mecliste, Nahda Hareketi dahil birçok parti salgının artışı ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle Mehdi'ye eleştiriler yöneltmişti.

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, 11 milyon 700 bin nüfuslu Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 bin 644 kişi hayatını kaybetti, 548 bin 753 kişi enfekte oldu, 438 bin 356 kişi de iyileşti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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