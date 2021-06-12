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Tunus lideri Said: Lobiler nedeniyle tehlike altındayız
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Tunus lideri Said: Lobiler nedeniyle tehlike altındayız

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin lobiler nedeniyle tehlike altında olduğu konusunda uyardı.

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12.06.2021 16:23:38
Tunus lideri Said: Lobiler nedeniyle tehlike altındayız

Kartaca Sarayı'nda Başbakan Hişam el-Meşişi ve Adalet Bakan Vekili Hüsna bin Süleyman'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Said, Tunus Cumhurbaşkanlığı'nın Facebook sayfasından yapılan videolu paylaşımda açıklamalarda bulundu.

Tunus'un içinde bulunduğu durumun "daha önce yaşanmadığını" ve "çok kritik" günler geçirdiğini belirten Said, "perde arkasında faaliyet gösteren ve çıkarlarına göre konum değiştiren lobiler nedeniyle tehlike altında olduğunu" ifade etti.

Said ülkede yaşananların Tunus devleti için büyük bir tehlike arz ettiğini vurgulayarak, "Kimlerin gücünü korumak için sokakları karıştırdığını ve krizler çıkardığını biliyorum." dedi.

Söz konusu lobilerin anayasayı kendi çıkarları için kullanmaya çalışmaları durumunda dahi anayasadan ayrılmayacağını kaydeden Said, kendisine tanınan yetkileri sonuna kadar kullanacağının altını çizdi.

TUNUS'TA SEÇİMLERİN ARDINDAN SAĞLANAMAYAN SİYASİ İSTİKRAR

Tunus'ta gerek devrimden sonra gerekse Ekim 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından siyasette uzunca bir süredir istikrar sağlanamadı. Tunus devrimden bugüne son on yılda 10'dan fazla hükümet eskitti.

Ülke siyasetinde gündemi, 16 Ocak'taki kabine revizyonunun ardından Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki çekişme meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. İkili arasında belirli aralıklarla karşılıklı açıklamalarla gerilim zaman zaman tırmanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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