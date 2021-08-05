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Tunus lideri Said: Devlet kurumlarına sızmaya çalışanlar var

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, devletin kurumlarına sızmaya çalışanlar olduğunu ifade etti.

12 Saat Önce
2021-08-05 08:44:23
Tunus lideri Said: Devlet kurumlarına sızmaya çalışanlar var

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Tunus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan videoya göre, Cumhurbaşkanı Said, 29 Temmuz'da İçişleri Bakanlığına atadığı Rıza Garsillavi'yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, "Devletin kurumlarına, özellikle de İçişleri Bakanlığına sızmak isteyenler var. Kimisi sızdı, kimi de sızmaya çalışıyor. Devleti parçalamak isteyenler var." ifadesini kullanan Said, İçişleri Bakanı Garsillavi'ye, "İnanıyorum ki sizler bunlara tüm gücünüzle karşı koyacak ve onları tarihin çöplüğüne atacaksınız." dedi.

Devlete yönelik en büyük tehlikenin içerden toplumun parçalanması olduğuna işaret eden Said, "İçişleri Bakanlığına zarar vermek ya da ona içerden darbe indirmek isteyenler beklediklerinden daha fazlasıyla karşılaşacaklarını iyi bilsinler." diye konuştu.

Ülkedeki yolsuzluklara da dikkati çeken Said, ismini vermediği bazı kişilerin yurt içinde ve dışında milyarları olduğunu ve yurt dışına çıkmak için türlü türlü yollara başvurduklarını dile getirdi.

İsimleri yolsuzluğa karışanların, aldıkları paraları Tunus halkına iade etmeleri gerektiğini vurgulayan Said, kanunları herkese eşit olarak uygulama konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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