Tunus lideri Kays, Macron ziyaretine yakasına Filistin bayrağı takarak gitti
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaretinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un karşısına yakasına Filistin bayrağı takarak çıktı.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.
Tunus Lideri Said, resmi ziyaretler kapsamında Fransa'ya gitti. Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Macron ile görüşmesine ceketinin yakasına sabitlediği Filistin bayrağı ile gitti.
MACRON İSRAİL'İN KATLİAMLARINA DESTEK ÇIKMIŞTI
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail Başbakanı Netanyahu ile geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Macron, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu" Netanyahu'ya ilettiğini söylemişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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