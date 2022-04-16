Tunus kıyılarında yakıt yüklü gemi battı: Türk mürettebat kurtarıldı

Mısır'dan Malta'ya yüklü miktarda dizel yakıt taşıyan gemi Tunus açıklarında battı. Gemide Türk mürettebatın bulunduğu ve durumlarının şu anda iyi olduğu açıklandı. Tunuslu yetkililer, 'olası bir çevre felaketi' için uyarılarda bulundu.

Tunus açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batan akaryakıt gemisinde bulunan 4'ü Türk 7 mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın Dimyat Limanı'ndan kalkan Ekvator Ginesi bayrağı taşıyan akaryakıt gemisinin, Malta'ya giderken kötü hava koşulları nedeniyle Gabes vilayeti açıklarında battığı belirtildi.

Akaryakıt gemisinin Tunus'un güneyinde yer alan Gabes'in 7 km açıklarında battığı kaydedilen açıklamada, gemi batmadan önce 7 kişiden oluşan mürettebatın kurtarıldığı aktarıldı.

Gabes Liman Güvenlik Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise kurtarılan mürettebatın 4'ünün Türk, 2'sinin Azerbaycanlı ve bir kişinin de Gürcistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

Tunus'taki yetkililer, geminin sızıntı sonucu ‘çevresel bir felaket yaratma riski' taşıdığını vurguladı. Çevre bakanlığından yapılan açıklamada, “yaklaşık 750 ton dizel yakıt” taşıyan ticaret gemisi Xelo'nun Cuma akşamı kötü hava koşulları nedeniyle Tunus sularına giriş yapmak istediği belirtildi. Mısır'ın Dimyat limanından Malta'ya giden Ekvator Ginesi bandıralı gemi, Tunus'un güneydoğu Gabes Körfezi'nde denizden yaklaşık dört mil açıkta su almaya başladı ve battı.

Yetkililer geminin bu sabah battığını doğrularken “Şu an için herhangi bir sızıntı yok. Afet önleme komitesi toplanıp alınacak önlemleri konuşacak” açıklamasında bulundu.

Ekvator Ginesi'nden takip edilen geminin, gövdeye su sızmaya başlamasının ardından batmaya başladığı kaydedildi.

Çevre bakanlığı, geminin durumunun “endişe verici” olduğunu ve bir felaketi önlemek için “acil bir ulusal müdahale planı” uygulamaya koyduğunu söyledi. .