DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Marketlerden alınan kurban caiz mi? Zincir marketlerden kurban hissesi almak geçerli mi? (A-101, ŞOK, BİM, Migros)
2. Abdülhamid'in Lübnan'a hediye ettiği okulun hazin hikayesi
İsveç'ten NATO kararı
İstanbul kurban pazarları nerede? İstanbul'da kurban hangi ilçelerde satılıyor? İstanbul kurban kesim ve satış yerleri neresi?
Beyin uyku sırasında olumlu duyguları daha güçlü depoluyor
2022 küçük baş kurban fiyatı ne kadar? Koç, Koyun kurban fiyatı kaç TL? 2022 kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş-Dana fiyatı kaç TL?
Bulgaristan'da kesilmek istenen bacağı, Türkiye'de kurtarıldı
Doğal gaz dağıtımına yeni yatırım
Çaya zam mı geldi? Çay fiyatları artacak mı? 1 kilo çay ne kadar oldu? Çaykur siyah kuru çay zamlandı mı?
Chinook söndürme helikopterleri Türkiye'de
Gönül Dağı 63. bölüm izle youtube | Gönül Dağı yeni bölüm tek parça full HD izle (63.bölüm)
Bakan Nebati: Kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik
Burak Elmas başkanlığa aday olmayacak
Tanık olarak dinlenecekti! Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü
Fransız mahkemesinden flaş karar! Kapatılan caminin 'derhal' açılmasını kararlaştırdı

TIMETURK / DÜNYA / Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde patlama

Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde patlama

Tunus İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin’inin evinde gaz sızıntısından dolayı patlama yaşandı.

3 Saat Önce
2022-05-16 15:21:40
Tunus İçişleri Bakanı'nın evinde patlama

Tunus yerel medyasında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'in evinde gaz sızıntısından dolayı yaşanan patlamada, Bakan'ın yara almadan kurtulduğu, eşinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Şerafeddin'in evinde küçük çaplı bir hasar oluştuğu belirtilen haberde, Bakan eşinin ise başkent Tunus'ta yer alan Ben Arus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş