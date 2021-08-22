Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Kur'an'la ilgili iddiası gaf değil

Tunus'ta darbe yapmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Kuran’la ilgili iddiası ‘gaf’ değil, ‘gerçek’ olduğu ortaya çıktı.

Tunus'ta darbe yapmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Kuran'la ilgili iddiası ‘gaf' değil, ‘gerçek' olduğu ortaya çıktı.

Mepa News'de yayımlanan haberde, “Tunus'un son dönemde başbakanı azli ve meclisin yetkilerini eline alması nedeniyle darbe yapmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Kays Said, Kuran'da olmayan bir ayetin olduğunu iddia ederek ciddi bir gaf yaptı. Sosyal medyada alay konusu olan Kays Said'e Kuran kursuna gitmesi, bir kez Kuran'ı baştan sona okuması tavsiyeleri verildi” denilmişti.

Kays Said yaptığı bir açıklamada, Kur'an'da "Hakkı söyle, kendinin aleyhine bile olsa" yazdığını söylemişti. Ajansın haberinde ise, “Kur'an ayetlerinde böyle bir ifade yer almıyor” denilmişti.

Ancak bu iddianın gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. Nisa Suresi'nin 135. Ayetinde şöyle denilmekte:

“Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun, Allah için şahitlik eden kimseler olun. (İnsanlar) zengin olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.