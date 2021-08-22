DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Zorunlu deprem sigortasının kapsamı genişletiliyor
Memur zammı hakem kuruluna gidecek mi? Hükümet ile sendikalar memur zam oranında anlaştı mı? Sendika hükümetin zam teklifini kabul etti mi?
Min-jae Kim: 'Canavar lakabımdan memnunum'
Memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi: Memur ve memur emeklisinin zammı belli oldu
Doğa'm Evimde'ye uluslararası bir ödül daha
Adana'da orman yangını çıktı
Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021-2022 eğitim ödeneği ne kadar?
Sağlık Bakanlığı atama 2021 | Sağlık Bakanlığı 2021 personel ataması ne zaman yapılacak?
Erdoğan'dan ''Afganistan ve düzensiz göç'' açıklaması
DSİ personel alımı sınav baraj puanı kaç? DSİ işçi alımı KPSS şartı var mı?
Kremlin Sözcüsü Peskov: Afganistan'da yeni iç savaş ihtimalinin değerlendiriyoruz
AK Partili Yılmaz'dan ''özür'' açıklaması
Taliban kaybettiği üç bölgeyi geri aldı
2021 DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR DSİ personel alımı başvuru şartları neler?

TIMETURK / DÜNYA / Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Kur'an'la ilgili iddiası gaf değil

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Kur'an'la ilgili iddiası gaf değil

Tunus'ta darbe yapmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Kuran’la ilgili iddiası ‘gaf’ değil, ‘gerçek’ olduğu ortaya çıktı.

1 Gün Önce
2021-08-22 14:21:19
Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Kur'an'la ilgili iddiası gaf değil

Tunus'ta darbe yapmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Kuran'la ilgili iddiası ‘gaf' değil, ‘gerçek' olduğu ortaya çıktı.

Mepa News'de yayımlanan haberde, “Tunus'un son dönemde başbakanı azli ve meclisin yetkilerini eline alması nedeniyle darbe yapmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Kays Said, Kuran'da olmayan bir ayetin olduğunu iddia ederek ciddi bir gaf yaptı. Sosyal medyada alay konusu olan Kays Said'e Kuran kursuna gitmesi, bir kez Kuran'ı baştan sona okuması tavsiyeleri verildi” denilmişti.

Kays Said yaptığı bir açıklamada, Kur'an'da "Hakkı söyle, kendinin aleyhine bile olsa" yazdığını söylemişti. Ajansın haberinde ise, “Kur'an ayetlerinde böyle bir ifade yer almıyor” denilmişti.

Ancak bu iddianın gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. Nisa Suresi'nin 135. Ayetinde şöyle denilmekte:

“Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun, Allah için şahitlik eden kimseler olun. (İnsanlar) zengin olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.”

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş