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Tunus Cumhurbaşkanı Said'den 'olağanüstü hal' açıklaması

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, olağanüstü yetkileri elinde toplama kararını uzatmasına ilişkin, 'Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı.' dedi.

1 Saat Önce
2021-08-24 22:47:41
Tunus Cumhurbaşkanı Said'den 'olağanüstü hal' açıklaması

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yayınlanan görüntülü mesajda, Said, Ticaret ve İhracat Bakanı Muhammed Busaid'i, Kartaca Sarayı'nda kabulünün ardından, Meclis'in çalışmalarını durdurması, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması gibi olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararları süresiz uzatmasına ilişkin gerekçeleri açıkladı.

Said, "Olağanüstü önlemler Tunus'u bekleyen kapıdaki tehlike gerekçesiyle uzatıldı ve bu durum hala geçerli. Ülkedeki mevcut siyasi kurumlar ve işleyiş biçimleri devlete karşı bir tehlike. Parlamento, devlete karşı bir zarar ve oy verme süreçleri lobilerle istişare içinde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Tunus'taki eski hükümetleri detay vermeden "Tunus'un son 10 yılda aldığı yardımları İsviçre'ye aktarmakla" suçlayan Said, ülkedeki ulusal diyalog çağrılarına dair, "Kiminle bir ulusal diyalog? Geçmişe dönmeye imkan yok. Halka tüm isimleri ve gerçekleri açıklayacağım gün gelecek." diye konuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı, isim vermediği siyasi partileri, tekelcilerle işbirliği halinde temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını yükseltmekle suçlayarak, söz konusu grupları "bedelini ödemekle" tehdit etti.

Tunus'ta ne olmuştu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı, bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclis'in çalışmalarının durdurulması dahil olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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