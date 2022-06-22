Tunus Cumhurbaşkanı Said: Anayasa'da İslam hukukunun amaçlarını gerçekleştirmek için çalışıyoruz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hazırlanan yeni Anayasa'da İslam hukukunun amaçlarına ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kays Said, İslam'ın insanla ilgili olduğunu, devletin ise İslam dininin amaçlarını gerçekleştirmek için çalıştığını söyleyerek, "Yeni Anayasa'da İslam hukukunun amaçlarını gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Anayasa'da dini İslam olan bir devletten değil, dini İslam olan bir ümmetten bahsediyoruz" dedi.

Said, yeni Anayasa'da öne çıkan özelliğin devletin birliği olduğunu kaydederek, 2014'te hazırlanan Anayasa'nın bunu sağlayamadığını savundu.

Said ayrıca, demokrasinin gerçekleşmesindeki en önemli unsurun güçler arasında bir denge oluşturmak ve ayrıca Tunusluların iktisadi ve toplumsal taleplerine karşılık verilmesi olduğunu dile getirdi.

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI

Tunus'ta Anayasa taslağını oluşturmakla görevlendirilen Ulusal İstişare Komitesi Başkanı Anayasa Hukuku Profesörü Sadık Beliyd, bu ay başında yeni Anayasa'da "Devletin dini İslam'dır" maddesinin yer almayacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Buna tepki gösteren Nahda Hareketi, Arap ve İslam kimliğinin devletin temelinde yer aldığının altını çizerek, planlanan Anayasa değişikliklerini "halkın değişmez değerlerini yıkma girişimi" olarak nitelendirmişti.

Ulusal İstişare Komitesi, hazırladıkları Anayasa taslağını dün Cumhurbaşkanı Said'e sunmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Said'e teslim edilen taslağın nihai olmadığı, bazı bölümlerinin tekrar gözden geçirileceği ifade edilmişti. .