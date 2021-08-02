Tunus Cumhurbaşkanı Said, 2 bakanı daha görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Ekonomi ve Yatırımı Destekleme ile İletişim Teknolojileri bakanlarını azletti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Said'ın yayımladığı kararnameyle Hişam el-Meşişi hükümetindeki 2 bakanı daha görevden aldığı belirtildi.

Açıklamada, Ekonomi ve Yatırımı Destekleme Bakanı Ali el-Kali'nin görevden alınarak yerine Siham el-Buğadiri'nin, İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed el-Fadıl Kureyyim'in yerine de Nizar bin Naci'nin atandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Said, 26 Temmuz'da Adalet ve Savunma bakanlarını görevden almıştı.

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