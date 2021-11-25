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Tunus Cumhurbaşkanı'nın 'olağanüstü kararları' yargıda

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in parlamentonun çalışmalarını dondurarak başbakanı azlettiği 'olağanüstü kararları' yargıya taşındı.

1 Saat Önce
2021-11-25 16:19:11
Tunus Cumhurbaşkanı'nın 'olağanüstü kararları' yargıda

Tunus İdari Mahkemesi Sözcüsü İmad el-Garbi, ülkenin resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının yanı sıra 22 Eylül'de yayımlanan 117 numaralı kanun hükmünde kararnameye (KHK) 15 farklı itiraz geldiğini ve bunların mahkeme tarafından değerlendirildiğini belirtti.

İtirazların çoğunun 117 numaralı KHK'nın ardından yaşanan “istisnai duruma” ilişkin olduğunu aktaran Garbi, Said'in kararlarını yargıya taşıyanlar arasında birçok milletvekili ve hukukçunun da bulunduğunu kaydetti.

- Cumhurbaşkanı Said'in “olağanüstü kararları”

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir tartışmalı KHK yayımladı.

Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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