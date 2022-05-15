'Tüm komplocuları bir videoya kaydettim, bana bir şey olursa, bu video halkın önünde açıklanacak'

Hayatına yönelik tehditleri yenileyen Pakistan eski Başbakanı İmran Han, “kendisine karşı komplo kuranların' isimlerini aldığı bir video kaydettiğini belirterek, “Bana bir şey olursa, bu video halkın önünde açıklanacak” dedi.

Hükümetten düşürülen Pakistan eski Başbakanı İmran Han, hayatının tehlikede olduğunu ve geçen yazdan bu yana “kendisine karşı komplo kuranların" isimlerini aldığı bir video kaydettiğini söyledi.

Bağımsız bir dış politika izlemesi nedeniyle yabancı güçler tarafından yerel oyuncular aracılığıyla hükümetten düşürüldüğünü iddia eden İmran Han, bu açıklamaları partisinin dün Sialkot şehrinde düzenlediği mitinginde yaptı.

“Yurt içi ve yurt dışında kapalı odalarda bana karşı komplo kuruluyor ve İmran Han'ın hayatını kaybetmesini istiyorlar" diyen Han, "Bu komplodan haberim vardı... Bu yüzden bir video kaydettim ve güvenli bir yerde sakladım. Bana bir şey olursa, bu video halkın önünde açıklanacak. İçinde kim komplo kurduysa Ben, geçen yazdan beri suç ortağı olan herkesin ismini verdim” açıklamasında bulundu.

Han, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmran Han'ın yollarına bir engel olabileceğini ve kaldırılması gerektiğini düşünüyorlar. İşte bu yüzden bu videoyu kaydettim çünkü bunun siyaset değil cihat olduğunu düşünüyorum. Bana bir şey olursa o zaman tüm Pakistanlılarımın bu komploda kimin suç ortağı olduğunu bilmesini istiyorum.

Yabancı bir komployla bu yozlaşmış partinin, kendileriyle ve onlarla birlikte olan diğerlerinin hükümetimi nasıl sona erdirdiğini planlayan herkesin adını verdim. Videoyu kaydettim çünkü tarihin bir parçası. Bu ülkeye ihanet edenlerin yüzlerinin ortaya çıkmasını istiyorum. 3,5 yılım boyunca, 30 yıldır bu ülkeyi yağmalayanların cezalandırılıp haklarında işlem yapılması için elimden geleni yaptım ama adaleti yerine getirmesi gereken güçlü mevkilerdekiler yolsuzluğu kötü görmediler.” dedi.

İmran, destekçilerini İslamabad'a doğru planlanan yürüyüşe katılmaya çağırdı ve bunu yapmazlarsa "bu ülke yok edilecek" uyarısında bulundu. Taraftarlarına, başkente giden yolda kavurucu yazın karşılaşacağı iklimsel zorluklara göğüs germelerini söyledi.