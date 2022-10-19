Truss'tan eleştirilere yanıt! “Özür dilerim, ama istifa etmeyeceğim”

İngiltere Başbakanı Liz Truss, geçen ayki mini bütçenin ardından İngiltere'de yaşanan finansal kaos için özür diledi. Truss istifa çağrılarına da yanıt verdi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, geçen ay açıklanan ve vergi indirimlerini içeren mini bütçenin İngiltere'de yarattığı finansal ve ekonomik kaos için tüm ulustan özür diledi. BBC'ye konuşan Truss, eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'i görevden alma kararını ve mali planlarının iptalini savunurken yeni bakan Jeremy Hunt'tan 'ekonomik istikrarı yeniden sağlamak için yeni bir strateji' istediğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss dünkü röportajında, "Yapılan hatalar için sorumluluğu kabul etmek ve özür dilemek istiyorum. Çok ileri gittik ve çok hızlı hareket ettik. Ancak bu ülkeye hizmet etmek üzere seçilmiş olduğum için istifa etmeyeceğim" dedi.

TEŞVİK PAKETİ PİYASAYI KARIŞTIRDI

Eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng 23 Eylül'de vergi indirimlerini de içeren 45 milyar sterlinlik bir mali teşvik paketi sunmuş, paketin ardından piyasaların karışmasıyla birlikte teklifin yeniden gözden geçirileceği açıklanmıştı. Kwarteng ve Başbakan Liz Truss, İngiltere ekonomisini büyümeye teşvik etmek için önlemlerin gerekli olduğunu savunurken BoE ve IMF bu paketin enflasyonu tetikleyeceği konusunda uyarılarda bulundu. Planın ardından Sterlin/Dolar kuru 1,14 seviyelerinden 1,03'e kadar gerilerken İngiltere Merkez Bankası'nın müdahaleleri ile kur tekrar toparlandı. .