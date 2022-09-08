Truss ayağının tozuyla ilk vaadini açıkladı

İngiltere Başbakanı Liz Truss, ekimde 3500 sterline çıkması öngörülen ortalama hane başı enerji faturasının iki yıllığına 2500 sterlinde dondurulacağını duyurdu.

Yeni Britanya Başbakanı Liz Truss, göreve başlar başlamaz, kendisinin başrollerinden birinde yer aldığı Rusya yaptırımları yüzünden patlak veren enerji kriziyle mücadeleye el attı.

Parlamentoya hitabında ilkin halkın beklediği enerji faturalarının dondurulması açıklamasını yapan Truss, ardından hidrolik kırılma (fracking) yöntemiyle kaya gazı ve petrolü çıkarılmasına çevre koruma gerekçesiyle getirilen yasağı kaldırdı ve yeni petrol arama-çıkarma faaliyetlerine izin vereceğini duyurdu.

Enerji krizinin üstesinden gelmek için "Kuzey Denizi petrol ve gaz üretimi de dahil olmak üzere tüm yerli enerji kaynaklarına daha fazla başvuracağız" diyen Truss, Kuzey Denizi'nde petrol ve gaz üretimine ilişkin 100'den fazla ruhsat vereceklerini belirtti.

Dolayısıyla tüketicilerin ve işletmelerin ihtiyaçlarının dikkate alındığından emin olmak için yasal bağlayıcılığı bulunan 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine yönelik ilerlemenin hükümet tarafından gözden geçirileceğini söyleyen Truss, hükümetin hedefe bağlı kaldığı iddiasını sözlerine ekledi.

Ancak halkın ekimde geçen yıla kıyasla üç kat artışla yüz yüze geleceği enerji faturalarının son anda iki yıllığına dondurulması müjdesini almasının ardından, iklim krizini daha da körükleyecek bu politikaları en azından bir süre sorgulaması beklenmiyor.