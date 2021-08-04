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TIMETURK / DÜNYA / Trump vergi beyanlarının ABD Kongresi ile paylaşılmaması için mahkemeye başvurdu

Trump vergi beyanlarının ABD Kongresi ile paylaşılmaması için mahkemeye başvurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, vergi beyanlarının ABD Kongresine teslim edilmemesi için mahkemeye başvurdu.

1 Gün Önce
2021-08-04 20:13:40
Trump vergi beyanlarının ABD Kongresi ile paylaşılmaması için mahkemeye başvurdu

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ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın 6 yıllık vergi beyanının, Temsilciler Meclisi komisyonu ile paylaşılması talimatı verdi.

Bunun üzerine, Trump'ın avukatları, Demokratların vergi beyanlarını talep etmesinin "siyasi misilleme" olduğunu belirterek, federal mahkemeden belgelerin paylaşılmasının engellenmesini istedi.

Temsilciler Meclisi komisyonu, 2019'dan beri Trump'ın vergi beyanlarının Kongre'ye teslim edilmesini talep ediyor.

Trump, eski ABD başkanlarının aksine vergi beyanlarını açıklamayı reddederken, ABD Yüksek Mahkemesi, şubat ayında Trump'ın şirketlerindeki iş uygulamaları ve vergi ödemelerinde usulsüzlük gibi konuları soruşturmak için Manhattan Savcılığının, 8 yıllık vergi kayıtları ile ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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