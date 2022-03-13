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TIMETURK / DÜNYA / Trump uyardı: Rusya'nın işgali 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir

Trump uyardı: Rusya'nın işgali 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir

Güney Carolina’da düzenlenen mitingde konuşan ABD eski Başkanı Trump, Putin’in başka bir ülkeyi işgal etmeye 'kararlı' olduğunu belirterek Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı’na yol açabileceğini iddia etti.

15 Dakika Önce
2022-03-13 11:54:34
Trump uyardı: Rusya'nın işgali 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir

ABD eski Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söyledi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başka bir ülkeyi işgal etmeye "kararlı" olduğunu ve Ukrayna işgalinin Putin'in saygı duymamasından kaynaklandığını söyledi.

The Independent'ta yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Trump, Güney Carolina'da mitingde konuştu. Trump, Rusya'nın Ukrayna işgalini ve Joe Biden yönetiminin attığı adımları eleştirdi.

Trump, destekçilerine “Bu yaşananlar, 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir. Putin'in duracağını düşünüyorsanız, bu çok daha kötüye gidebilir. Bunu kabul etmeyecek. Kimse onunla konuşmuyor. Ben varken onunla konuşacak biri vardı. Kimse benim kadar Rusya'ya karşı sert değildi” dedi.

Trump, Ukrayna'daki savaşın sebebinin Putin'in savaş kararlılığı olduğunu söyledi. Trump, “Eğer Putin başkanımıza saygı duysaydı bunlar yaşanmazdı” dedi.

Güney Karolina Valisi, Henry McMaster, Güney Carolina Temsilciler Meclisi Üyesi, Russell Fry ve Cumhuriyetçi Parti'den Katie Arrington'ın da katıldığı mitinge Trump'ın destekçileri ilgi gösterdi .

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