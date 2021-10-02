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TIMETURK / DÜNYA / Trump, Twitter hesabının peşine düştü

Trump, Twitter hesabının peşine düştü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'a kalıcı olarak geri dönmek için dava açtı.

2 Saat Önce
2021-10-02 10:34:06
Trump, Twitter hesabının peşine düştü

Donald Trump, sosyal medya şirketinin ABD Kongresi üyelerinin baskısıyla kapatılmaya "zorlandığını" savundu.

Şirkete karşı dava açan Trump, ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesine Twitter'a karşı ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Trump'ın Twitter'da 88 milyondan fazla takipçisi vardı.

Twitter ve diğer bazı sosyal medya şirketleri, Trump destekçilerinden oluşan bir grubun Joe Biden'ın zaferinin Kongre tarafından onaylanmasını önlemek için Kongre binasında ölümcül bir saldırı gerçekleştirmesinden iki gün sonra, Trump'ı platformdan attı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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