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TIMETURK / DÜNYA / Trump tarih verdi: ABD'nin sonu gelecek

Trump tarih verdi: ABD'nin sonu gelecek

ABD eski Başkanı Donald Trump, 'ABD'nin sonu gelecek' iddiasında bulundu ve canlı yayında yaptığı açıklamada bu iddiasının gerçekleşeceği tarihi açıkladı.

47 Dakika Önce
2021-09-17 09:52:58
Trump tarih verdi: ABD'nin sonu gelecek

Son ABD seçiminde koltuğunu Demokrat Parti adatı Joe Biden'a kaptıran Trump'tan yine gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

Eski ABD Başkanı Trump önümüzdeki 3 yıl içerisinde 'ABD diye bir ülkenin kalmayacağını' öne sürdü.

Newsmax televizyonuna röportaj veren Trump, 'ABD daha önce hiç olmadığı kadar raydan çıktı' dedi. Trump sözlerine şöyle devam etti;
'2022 ve 2024'te yapılacak seçimlere gittiğimizde ülkeden elimizde hiçbir şey kalmayacak.'
2020 yılındaki seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını bir kez daha tekrarlayan Trump'a 2024'te aday olup olmayacağı da soruldu.
Bu soruya kesin bir cevap vermeyen Trump, adaylığı düşündüğünü şu sözler ile ima etti;
'Bu konuda yorum yapmayacağım. Sanırım siz ve ülkemizi seven birçok insan çok mutlu olacaksınız. Yakında bir açıklama yapabilirim, ancak bu karmaşık bir durum.'

Trump konuşmasında ABD Başkanı Biden'ı da hedef aldı. Afganistan'dan çekilme sırasında yaşanılanları ve Meksika sınırındaki gelişmelere dikkat çeken Trump, 'Tüm dünyada alay konusuyuz' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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