Trump'tan sitem: Onu ben durdurdum, Biden ise onay verdi

ABD’nin Arizona eyaletinde düzenlediği mitingde konuşan eski lider Trump, kendisinin Rus gazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 gaz boru hattını durdurduğunu, Biden’ın ise projeye onay verdiğini hatırlattı.

ABD'nin eski başkanı Trump, Arizona'daki mitinginde Kuzey Akım-2 nedeniyle yine halefi Biden'ı eleştirdi, Rusya lideri Putin'le ilişkisini de yine aynı sözlerle anlattı.

ABD'nin Arizona eyaletinde düzenlediği mitingde konuşan eski lider Trump, kendisinin Rus gazını Avrupalı tüketicilere taşıyacak olan Kuzey Akım-2 gaz boru hattını durdurduğunu, Biden'ın ise projeye onay verdiğini hatırlattı: "Onu ben durdurdum. O ise Rusya'dan Almanya'ya giden dünyanın en büyük boru hattına onay verdi, oysa bizim Almanya'yı savunmamız gerekiyor."

Almanya Başbakanı Angela Merkel'e boru hattının ‘işinin biteceğini' söylediğini de dile getiren ve "Biz sizi Rusya'dan korumak için milyarlarca dolar harcıyoruz, oysa siz Rusya'dan enerji için milyarlarca ve milyarlarca dolar harcıyorsunuz. Bu nasıl bir şey?" diye sorduğunu aktaran Trump, Biden'a yüklenmeye devam etti.

Rusya lideri Vladimir Putin ile olan ilişkilerine de değinen Trump, daha önce de sarf ettiği “Putin ile anlaşıyorum, çünkü bu iyi bir şey, onunla iyi anlaşıyorum, o benimle iyi anlaşıyor, fakat Rusya'ya benden daha sert davranan hiç kimse olmadı” ifadelerini yineledi.

Daha önce Biden yönetimi, ABD'nin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinde yer alan Rus şirketlerine ve gemilerine yönelik yaptırım kararına rağmen proje kapsamında yer alan Alman firmasını yaptırımlardan muaf tutulduğunu açıklamıştı.

Daha sonra ABD ve Almanya, Kuzey Akım-2'nin tamamlanmasının ardından Rus gazının transit geçişinden kaynak kaybedebilecek olan Ukrayna'nın enerji bağımsızlığını destekleyeceklerine dair ortak bir açıklama yapmıştı.

Moskova ise Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz transitine ilişkin anlaşmanın, süresinin sonuna kadar yürürlükte kalacağını, sonrasında da Rusya'nın Ukrayna transitinden vazgeçme niyetinde olmadığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.