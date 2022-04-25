Trump'tan Prens Harry'e: Bir utanç kaynağı

Eski ABD Başkanı Trump, Pens Harry'e, 'Bir utanç kaynağı' dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere kraliyet ailesinin tartışmalı isimleri Prens Harry ve Meghan Markle çiftini eleştirdi.

Trump, Piers Morgan'a verdiği ve bu akşam yayımlanacak söyleşide, Sussex Düşesi'ni beğenmediğini ifade etti.

Markle'ın, Harry'yi "parmağında oynattığını" öne süren Trump, Sussex Dükü'nün "bir utanç kaynağı" olduğunu söyledi.

"İLİŞKİLERİNİN BİTECEĞİNİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, "Harry, patronluk taslanmaktan bıktığına karar verdiğinde ne olacağını bilmek istiyorum ya da Markle başka bir erkekten daha çok hoşlandığına karar verdiğinde" diyen Trump, "İlişkilerinin biteceğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Bitecek ve kötü bitecek. Harry'nin elleri ve dizleri üzerinde güzel Londra şehrine dönüp 'Lütfen' diyecek mi merak ediyorum."

Trump, Harry'nin, hayatını geçen sene kaybeden büyükbabası Prens Philip için martta düzenlenen anma törenine katılmamasını da "korkunç" diye niteledi.

Eski ABD Başkanı, "Siz Kraliçe olsaydınız, çiftin kraliyet unvanını alır mıydınız?" sorusuna "Alırdım" cevabını verdi. Prens Harry'nin Birleşik Krallık'a çok saygısızca davrandığını öne süren Trump, Dük'ün "bir kukla" söyleyerek Markle'ı işaret etti. .