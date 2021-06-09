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Trump'tan Nijerya liderine ''Twitter'' tebriği
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Trump'tan Nijerya liderine ''Twitter'' tebriği

Telegraph'ta açıklama yayımlayan Trump, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'ye gelen yasağa misilleme olarak Twitter'ı yasaklayan Nijerya'yı tebrik etti.

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09.06.2021 16:40:06
Trump'tan Nijerya liderine ''Twitter'' tebriği

Pek çok sosyal medya platformundan taraftarlarının 6 Ocak'ta ABD Kongresine saldırmasını teşvik ettiği gerekçesiyle kovulan eski Başkan Donald Trump, Twitter'ın isyancılara karşı 'soykırım' tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine hesabını askıya aldığı Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye dostluk eli uzattı.

Twitter ve Facebook'ta yasaklı bulunan Trump, Telegraph hesabında yayımladığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Buhari'ye gelen yasağa misilleme olarak Twitter'ı yasaklayan Nijerya hükümetini tebrik etti.

İfade özgürlüğü ve açıklığına izin vermediği için Twitter ve Facebook'a daha fazla ülkede yasak gelmesi çağrısı yapan Trump, "Tüm sesler duyulmalı" dedi.

'Bu arada sosyal medyada başka rakiplerin çıkacağını ve sanal alemde tutunacağını' dile getiren 45. Başkan, Twitter ve Facebook'a atıfla "Kendileri kötüyken kim oluyor da başkalarına iyi ve kötü dayatıyorlar" diye çıkıştı.

"Belki de başkanken ben bunu (yasak getirmeyi) yapmalıydım. Ama (Facebook CEO'su Mark) Zuckerberg durmadan beni aradı ve Beyaz Saray'a akşam yemeğine gelip bana ne kadar muhteşem olduğumu anlatıp durdu" diye sitayiş eden Trump, paylaşımını gelecek ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağına ve kazanırsa kendisini yasaklayan sosyal medyayı yasaklayacağına işaret eder şekilde noktaladı: "2024?"

Trump'ın yasaklı durumu, Twitter'da kalıcıyken, Facebook ve kardeşi Instagram en az 2 yıl süreceği açıklamasını yaptı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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