Trump'tan Musk'a: Beyaz Saray'a geldiğinde 'Diz çök ve yalvar' diyebilirdim, bunu yapardın

Donald Trump, ABD başkanı olduğu dönemde Tesla CEO'su Elon Musk'ın Beyaz Saray'a gelip yardım istediğini belirterek 'Ona 'Diz çök ve yalvar' diyebilirdim ve o da bunu yapardı' dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li multimilyarder Elon Musk arasında polemik sürüyor. Trump dün kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ABD başkanı olduğu dönemde Musk'ın Beyaz Saray'a gelip yardım istediğini söyledi.

Trump, "Elon Musk kaza yapan sürücüsüz elektrikli araçları olsun, hiçbir yere gidemeyen roketleri olsun, Beyaz Saray'a gelip bunlar için benden yardım istediğinde ve ne kadar büyük bir Trump hayranı olduğunu söylediğinde, ona 'Diz çök ve yalvar' diyebilirdim ve o da bunu yapardı" dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre Musk ise Twitter'dan bir sosyal medya kullanıcısının Trump'ın açıklamasına yer vererek "En uçarı iki sosyal medya hesabı çarpışırsa ne olur?" sorusuna bir Simpsons karakterinin bulunduğu gif ile yanıt verdi, "Lmaooo" ifadelerini kullandı.

Söz konusu polemik, Trump'ın hafta sonu Alaska'daki miting konuşmasında Musk'ın 2016 seçimleri için kendisine oy verdiğini iddia etmesiyle başlamış, Musk ise oy vermediğini söylemişti. .