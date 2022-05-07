Trump'tan Mehmet Öz'e destek: Mitinge davet etti!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosuna Cumhuriyetçi partiden aday olan dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’e destek için Pennsylvania'da düzenlenen mitinge katıldı.

Pittsburgh'in güneydoğusundaki yaklaşık 15 bin nüfuslu Greensburg kasabasındaki mitingde konuşan Trump, Dr. Öz'ü “büyük beyefendi” şeklinde niteleyerek sahneye çağırdı.

"SIRA DIŞI ADAYLARI DESTEKLEMEKTEN KORKMUYORUM"

Trump, “Dr. Mehmet Öz gibi sıra dışı adayları desteklemekten korkmuyorum. Onu uzun zamandır tanıyorum. Onu, sizin adınıza mücadele etmesi için Senatoya göndereceksiniz, değil mi?” diye seslendi.

Ünlü cerrahın eyalette kazanmak için açık ara en iyi şansa sahip olduğunu belirten Trump, “(Öz'ün) TV Şovu harika, o ekranlarda, tüm o kadınların yatak odalarında. Bir sürü korkunç, haksız ve gerçek dışı atışlara da maruz kalıyor" şeklinde konuştu.

Trump, Ohio ve Indiana eyaletlerindeki ön seçimlerde desteklediği tüm adayların zaferle çıktığını kaydederek, bunun da Cumhuriyetçi partiyi dönüştürdüğünün bir ispatı olduğunu savundu.

Mitinge katılanlar arasında “Trump 2024” ve “Amerika'yı tekrar büyük yap” şeklindeki şapka ve yağmurluklar dikkati çekti.

"ŞOK EDİCİ GERÇEK ŞU Kİ YEŞİL YENİ ANLAŞMA BİR YALAN"

Gün boyu süren şiddetli yağmurun altında Trump'tan önce sahneye çıkan Dr. Öz de konuşmasında rakiplerine yüklenerek, Demokratlara karşı kültür savaşında metaforik olarak yumrukların kullanılması gerektiğini söyledi.

Öz, ilerici Demokratların enerji ve çevre konusundaki önerileri için, “Şok edici gerçek şu ki Yeşil Yeni Anlaşma bir yalan, gerçek değil, söyledikleri gibi yapılamaz. Bir bilim insanı olarak bunu söylüyorum. Ama bir lider olarak, şunu net söyleyeyim ki bu konuda (onlara) geri adım attıracağız.” dedi.

Pennsylvania'da 17 Mayıs'ta yapılacak ön seçimlerde Cumhuriyetçi ve Demokrat Partiden adaylar, 8 Kasım 2022 Salı günü ülke genelinde yapılacak ara seçimlerdeki oy pusulalarına girebilmek için kozlarını paylaşacak.

2022 KASIM ARA SEÇİM

2022 Kasım ara seçimlerinde Amerikalılar, Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek.

Mehmet Öz, 30 Kasım 2021'de, Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.