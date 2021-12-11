Trump'tan ''en yakın müttefiki'' Netanyahu'ya ağır küfür

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, bir zamanlar en yakın siyasi liderlerden biri olan eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya küfretti.

İsrailli gazeteci Barak Ravid'le yeni kitabı için bir söyleşi yapan Trump, "Biden'ı ilk kutlayan kişi Bibi Netanyahu oldu; muhatap olduğum insanlar arasında lehine en çok şey yaptığım adam... Bibi sessiz kalabilirdi. Feci bir hata yaptı" dedi.

'O GÜNDEN BERİ KONUŞMADIM'

"Çok erken davrandı" diyen Trump, "Çoğunluktan erken davrandı. Onunla o günden beri konuşmadım. S… et " ifadelerini kullandı.

Trump söyleşinin devamında, "Bibi için benden daha fazlasını yapan yok. Ve onu seviyordum. Onu hâlâ seviyorum. Ama sadakati de seviyorum" dedi. Trump, İsrail'i yıkılmaktan kurtardığını da savundu. Trump, "Size bir şey söyleyeyim, ben gelmeseydim İsrail'in yıkılmış olacağını düşünüyorum. Doğruyu duymak istiyor musunuz? Bence İsrail belki şu ana dek yok olmuş olurdu" iddiasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.