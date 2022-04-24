Trump'tan dikkat çeken itiraf!

ABD eski Başkanı Trump, dünkü Ohio'daki mitinginde yaptığı açıklamada, kendisinden aptal denilmesinden hoşlanmadığı için 2018'de bilişsel test yaptırdığını ve testten başarılı çıktığını söyledi. Trump, 'Aptal olarak anılmaktan hoşlanmıyorum' dedi.

ABD eski Başkanı Donald Trump, dünkü Ohia mitinginde dikkat çeken bir itirafta bulundu. Trump, kendisinden aptal denilmesinden hoşlanmadığı için 2018'de bilişsel test yaptırdığını ve testten başarılı çıktığını söyledi

Trump, Cumhuriyetçi Temsilci Ronny Jackson ile yaptığı sohbete atıfta bulunarak, "Demokratlardan çok daha zeki olan radikal sol manyaklara kanıtlamak için yapabileceğim bir test ya da bir şey var mı?" diye sorduğunu belirterek, Jackson'dan olumlu cevap aldığını söyledi.

Business Insider'ın haberine göre; Teksas'ın 13. kongre bölgesini temsil eden ve Trump ve Eski Başkan Barack Obama yönetimi zamanında Beyaz Saray doktoru olarak görev yapan Jackson testi uyguladı ve Trump'ın yüzde 100 aldığını söyledi.

Trump'ın atıfta bulunduğu teste Montreal Bilişsel Değerlendirme denir. Bu bir IQ testi değil, bunama ve diğer hafıza sorunlarının erken belirtilerini tespit etmek için bir araç.

2020'de Trump ile röportaj yapan gazeteci Chris Wallace ise, eski başkana sınava kendisinin de girdiğini ve bunun "en zor sınav olmadığını" söylemişti.

Jackson, diğer Cumhuriyetçilerle birlikte, Başkan Joe Biden'ı açık bir mektupta aynı sınava girmeye çağırdı ve ülkeye liderlik etmek için "fiziksel veya bilişsel olarak uygun olmadığını" söyledi.

Trump, Perşembe günü Florida'da düzenlediği basın toplantısında ise, aynı test sonuçları hakkında övündükten sonra aptal bir insandan ziyade diktatör olarak anılmayı tercih edeceğini söyledi.

Trump dünkü günkü miting sırasında diktatör yorumuna da atıfta bulunarak, "Ve biliyorsun, artık bana aptal demiyorlar. Dünyayı ele geçirmek isteyen bir diktatör olduğumu söylüyorlar" dedi.

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