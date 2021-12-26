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Trump'tan Çin'e övgü: Eğitim sistemleri bizden daha iyi

Çin'e karşı sert söylemleri ve ticaret savaşı başlatmasıyla bilinen ABD eski başkanı Trump, bir röportajda sunucunun Çin'i kötü bir şekilde anmasına tepki göstererek, 'Çin'in eğitim sistemi bizimkinden çok daha iyi. Biliyor musun? Biz ise 44'üncü sıradayız.' dedi.

2 Saat Önce
2021-12-26 08:15:59
Trump'tan Çin'e övgü: Eğitim sistemleri bizden daha iyi

ABD eski başkanı Donald Trump, Candace Owens ile 24 Aralık'ta The Daily Wire'de yayınlanan bir röportaja katıldı.

Röportajda konuşulan konuların çoğunluğunu pandemi ve Koronavirüs (Kovid-19) aşıları oluştururken, internetin dikkatini çeken diğer kısmı ise Trump'ın, ABD ve Çin eğitim sistemlerini karşılaştırması oldu.

'ÇİN'İN EĞİTİM SİSTEMİ BİZİMKİNDEN ÇOK DAHA İYİ. BİLİYOR MUSUN?'

Programda Trump, çocukları okullarına giderken şehrin yer yerinde maske ile görmek zorunda olmaktan dolayı mutsuz olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Owens, kötü gördüğü bu örneği 'Sanki Çin gibi' şeklinde nitelendirince Trump araya girdi.

Owens'in aksine 'Çin gibi' fikrine katılmadığını ifade eden Trump şunları söyledi:

"Çin'in eğitim sistemi bizimkinden çok daha iyi. Biliyor musun? Eğitimde ikinci veya üçüncü olarak derecelendirilirler. Biz ise 44'üncü sıradayız."

Sunucunun o anki ifade ise sosyal medyada alay konusu oldu.

Öte yandan mufazakâr yorumcu ve siyasi aktivist olarak bilinen Owens, yaptığı Trump yanlısı aktivizmi ve Black Lives Matter ile Demokrat Parti'ye karşı eleştirileriyle de sıkça gündeme gelmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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