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Trump'tan bisikletten düşen Biden'a mesaj

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dün bisikletten düşen ABD Başkanı Joe Biden’a “geçmiş olsun” dedi. Trump, “Umarız Biden iyidir çünkü sert bir düşüştü” dedi.

2 Saat Önce
2022-06-19 11:51:57
Trump'tan bisikletten düşen Biden'a mesaj

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mississippi'de katıldığı mitingde, ABD Başkanı Biden'ın Delaware'de eşi Jill Biden'la bisiklet sürerken düştüğünü hatırlattı.

Trump, “Umarız ki Biden iyidir çünkü sert bir düşüştü. Korkutucuydu. Gören var mı? Bu bağlamda kendisine geçmiş olsun diyoruz” dedi.

79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden'la 45'inci evlilik yıl dönümlerinde sabah bisiklet gezintisi yaparken bisikletten düşmüştü. Yaralanmayan Biden, hemen ayağa kalkarak “İyiyim, ayağım sıkıştı” demişti. .

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