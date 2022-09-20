Trump'tan Biden'a: Başkan olsam oraya oturtmazlardı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde oturduğu yerle ilgili konuştu.

Kraliçe 2. Elizabeth büyük bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Westminster Kilisesi'ndeki cenaze törenine Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve ülke temsilcisi de katıldı.

Buradaki törene katılan isimlerden birisi de ABD Başkanı Joe Biden'dı. Biden ve eşi ABD'yi temsil etmek üzere kilisedeki yerlerini aldı.

Ancak Biden çiftinin burada 14'üncü sırada oturtulması ABD'de tartışmaları alevlendirdi.

Sosyal medyanın bir numaralı konusu haline gelen bu durum hakkında eski ABD Başkanı Trump da dikkat çeken yorumlara imza attı.

Hürriyet'in haberine göre, Biden'ın ABD'nin saygınlığını sadece 2 yılda bitirdiğini öne süren Trump ABD Başkanını şu söz ile ti'ye aldı:

"Başkanımız bazı üçüncü Dünya ülkelerinin liderlerini tanıması için iyi bir fırsat oldu. Başkan olsaydım, beni oraya oturtmazlardı ve ülkemiz şu anda olduğundan çok daha farklı olurdu."