Trump’tan Almanlara: Geriye bir ülkeleri kalmayacak!

Eski ABD Başkanı Trump, Almanya'yı Rusya'ya bağımlı hale gelmekle suçladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın enerji krizi nedeniyle bir ülke olarak varlığının yakında sona erebileceğini iddia etti.

Trump, Angela Merkel'e Berlin'in Rusya'ya "bağımlı" hale geldiğini söylediğini ve bunun bir "teslim oluşa" yol açabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu iddia etti.

Ohio, Youngstown'da düzenlediği miting sırasında Trump, Biden'ın enerji politikasını 'Green New Deal'ı hedef aldı.

ABD'nin kendi yönetimi altında enerji açısından bağımsız hale geldiğini öne süren Trump, ABD'nin bu alanda "tamamen baskın... Suudi Arabistan ve Rusya'nın toplamından daha büyük" olma yolunda olduğunu iddia etti. Trump, Joe Biden'ın ABD'yi enerji için "yalvaracak kadar düşürdüğünü" söyledi.

Trump daha sonra eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i Rusya'nın enerji ihracatına daha da bağımlı hale gelecekleri konusunda uyardığını söyleyerek "Enerjinizin yüzde 72'sini Rusya'dan alıyorsanız, işte beyaz bayrak, çünkü çok çabuk teslim olacaksınız." dedi.

Trump, "Ama başka seçenekleri yok, bir ülkeleri olmayacak, geriye bir ülkeleri kalmayacak" dedi.