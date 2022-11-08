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Trump'tan ''15 Kasım'' mesajı: Büyük bir duyuru yapacağım

Eski ABD Başkanı Trump, 15 Kasım'da Florida'da 'büyük bir duyuru' yapacağını açıkladı.

9 Saat Önce
2022-11-08 08:00:53
Trump'tan ''15 Kasım'' mesajı: Büyük bir duyuru yapacağım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bugün düzenlenecek ara seçimler öncesi son mitingini Ohio eyaletinde yaptı.

Trump, "Senatoyu ve Temsilciler Meclisini geri alacağız. En nihayetinde 2024'te muhteşem güzellikteki Beyaz Saray'ı da geri alacağız." ifadesini kullandı.

'15 KASIM'DA BÜYÜK BİR DUYURU YAPACAĞIM'

Ara seçimlerin hayatı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Trump, "Bugün, bu güzel seçimlerin önüne geçmek istemiyorum. 15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım." dedi. .

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