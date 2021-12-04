DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mersin Valiliği’nden CHP Mersin mitingi açıklaması
Endonezya'da yanardağ patlaması: 1 ölü, 41 yaralı
Kayıp genç öğretmen denizde ölü bulundu
Filistin: Muhammed Selime'nin öldürülmesi belgeli savaş suçudur
Filistinliyi öldüren polise İsrail’den ‘tam destek’ açıklaması!
Trump’tan 1 milyar dolarlık sosyal medya hamlesi!
ABD’deki lise saldırısında korkunç ayrıntılar
Sakarya tarihinin en yüksek kasım ayı ihracat rakamına ulaştı
‘Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı’ dizisine yeni transfer!
TRT Belgesel Bir İlke İmza Attı “Çöl Varanı” ilk kez TRT Belgesel’de
TRT ve TİKA İş Birliğinde Düzenlenen Yeni Medya İleri Seviye Habercilik Eğitim Programı Tamamlandı
AK Partili eski ilçe başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
“Alparslan: Büyük Selçuklu” “Atabeyi Hasan’ı Vaspurakan’dan kurtaran Alparslan, Akça ile neden çatışıyor?”
TRT Nağme’de “Siyah Beyaz Şarkılar”
Üç Kuruş'un yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım! Ferhan nerede?

TIMETURK / DÜNYA / Trump’tan 1 milyar dolarlık sosyal medya hamlesi!

Trump’tan 1 milyar dolarlık sosyal medya hamlesi!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni sosyal medya girişimi Trump Medya ve Teknoloji Grubu ve Digital World Acquisition Corp. (DWAC) bir grup yatırımcıdan yaklaşık 1 milyar dolar almak üzere abonelik anlaşmalarına girdiğini duyurdu.

51 Dakika Önce
2021-12-04 23:42:18
Trump’tan 1 milyar dolarlık sosyal medya hamlesi!

Reuters'ın haberinde, geçen ay başında Trump'ın sosyal medya şirketi Truth Social için Trump Medya ve Teknoloji Grubu ile birleşen DWAC'ın ortaklığa 293 milyon dolar ayırarak, toplam yatırımı 1,25 milyar dolara çıkaracağı belirtildi.

Trump Media

Haberde, anlaşmada Trump Media'nın değerinin 875 milyon dolar olarak belirlendiği ve DWAC'ın Trump destekçileri ve günlük işlemciler tarafından yükseltilen hisseleri de hesaba katıldığında toplam değeri 3 milyar dolara çıkarmak üzere 1 milyar dolar yatırım toplamaya çalıştığı kaydedildi.

Henüz sosyal medya uygulaması Truth Social'ı faaliyete geçirmeyen grubun, girişimle ilgili iddialar üzerinden kar elde etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, büyük Wall Street kurumlarının itibar endişelerinden dolayı gruba yatırımdan uzak durduğunu, ancak bazı özel yatırım fonları, aile şirketleri ve bireylerin katılımının beklendiğini bildirdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş