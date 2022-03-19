Trump şaşkın: Putin çok değişti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşla ilgili hamlelerinde kendisini şaşırttığını söyleyerek 'Askerlerini sınıra gönderdiğinde müzakere ettiğini zannetmiştim' dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; ABD'li muhafazakar haber sitesi Washington Examiner'a 15 Mart'ta verdiği röportajda Trump, "Şaşırdım, gerçekten şaşırdım. Askerlerini sınıra gönderdiğinde müzakere ettiğini zannetmiştim. Müzakere için sert ama akıllıca bir yol olduğunu düşünmüştüm. Herkesin ABD'yle yaptığı gibi, her ticaret anlaşmasındakine benzer şekilde, onun da Ukrayna'yla iyi bir anlaşma yapacağını düşünmüştüm. Ben iş başına gelene kadar Putin'le iyi bir ticaret anlaşması yapmamıştık. Fakat daha sonra kalkıp ülkeye girdi. Onun değiştiğini düşünüyorum. Dünya için çok üzücü bir şey. Gerçekten çok değişti" ifadelerini kullandı.

Savaş çıkınca...

Putin, 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle savaşı başlatmadan önce nisan ayından beri Ukrayna'yla sınırına toplamda 150 bine yakın asker yığmıştı. Batılı ülkeler ve kuruluşlar Rusya'nın hamlesini eleştirmiş ve Putin'in savaş çıkarmak istediğini söylemişti. Kremlin ise resmi askeri operasyon açıklamasına kadar savaş hazırlığı iddialarını yalanlamıştı. Trump, 22 Şubat'taki bir söyleşisinde Putin'in bir gün önce Donbas'ın bağımsızlığını tanımasını "dahice ve çok akıllıca" bulduğunu söylemiş ve bölgeye gönderilen Rus birliklerini Putin gibi "barış gücü" diye nitelemişti.

Birlikte "Donbas" olarak nitelenen Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti, 2014'te tek taraflı olarak Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan etmişti. Putin'in Donbas bölgesinin bağımsızlığını tanıması, ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler tarafından "savaş mazereti" olarak nitelenmişti. Nitekim Kremlin bu hamlenin ardından Ukrayna'ya savaş ilan etmiş, Trump da söylemini hemen değiştirerek "Bu tüm dünya için çok üzücü. Bu asla olmaması gereken bir şey. Böyle bir şey benim yönetimimde asla olmazdı" demişti.

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