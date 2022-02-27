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Trump: Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor

ABD eski Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını 'dehşet verici' olarak nitelendirdi. Biden yönetimini eleştiren Trump, 'Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor' dedi.

3 Saat Önce
2022-02-27 08:19:17
Trump: Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'den ayrılmayarak "cesur" bir lider olduğunu gösterdiğini belirten Trump, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dehşet verici. Ukrayna halkı için dua ediyoruz. Tanrı hepsini kutsasın" ifadesini kullandı.

"Tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor" dedi.

2020 seçimlerine hile karıştırıldığını söyleyen Trump,"Ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı" dedi.

"Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim"

Rusya'nın George W. Bush döneminde Gürcistan'ı, Barack Obama döneminde ise Kırım'ı işgal ettiğini belirten Trump, "21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim" dedi.

"Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz"

Trump, Putin'in "zeki" birisi olduğunu söyleyerek, "Asıl sorun şu ki bizim liderlerimiz aptal, aptal, aptal" diye konuştu.

Kendisinin başkanlığı döneminde Ukrayna'ya verilen tanksavarları şu anda herkesin konuştuğunu ifade eden Trump, "Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz" dedi. .

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