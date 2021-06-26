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Trump, Ohio'da düzenleyeceği mitingle sahneye dönüyor

ABD eski Başkanı Donald Trump, bugün Ohio'da yapacağı bir miting ile kampanya yoluna dönüp tekrar sahneye çıkıyor.

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Google News - Timeturk
26.06.2021 16:30:11
Trump, Ohio'da düzenleyeceği mitingle sahneye dönüyor

ABD eski Başkanı Donald Trump, bugün yapacağı bir miting ile kampanya yoluna dönüp tekrar sahneye çıkıyor.

Ohio'da bir miting düzenleyecek olan Trump, kendisinin azledilmesi için oy kullanan bir Cumhuriyetçi senatöre karşı kampanya yürütecek ve 2024 seçimine giden yolda şu ana kadar atmış olduğu en büyük adımı atacak.

Dün muhafazakar Newsmax kanalına konuşan Trump, "İnanılmaz destekler veriyoruz. Sahte Cumhuriyetçiler, azledilmem için oy veren kimseye destek vermeyeceğim. Bunu yapan çok fazla insan yoktu. Yapanların çoğu da şimdi ön seçimle karşı karşıya. Bu iyi bir şey. Rakiplerine destek vereceğim" dedi.

Trump'a yönelik ilk azil sürecinde bir Cumhuriyetçi senatör (Mitt Romney) sürece destek vermişti. Kongre baskınını teşvik ettiği suçlamasıyla başlatılan ikinci azil sürecinde ise 10 Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi ve 7 Cumhuriyetçi senatör Trump'a karşı oy kullandı. Trump, iki azil sürecinde de aklandı.

Trump'ın Ohio'da yürüteceği kampanya senatör Anthony Gonzalez'e yönelik olacak.

Trump yakın zamanda tekrar aday olup olmayacağıyla ilgili bir açıklama yapacağını ve 2024'te alınacak sonucun destekçilerini "çok mutlu edeceğini" söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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