DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Trump: Netanyahu Filistinlilerle barışı istemiyor
Esenyurt’ta yangın faciası! 4 çocuk hayatını kaybetti
Omicron nedir? Omicron hakkında güncel bilgiler nelerdir?
Beyin kanaması nedir? Beyin kanamasının belirtileri nelerdir?
ABD'liler Omicron’u ciddiye almıyor
'Almanya, Ukrayna'ya silah satışını engelliyor'
Bakan Dönmez’den doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama
Bilgen, HDP’den istifa etti: 'Yolcu yolunda gerek'
İngiltere Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması
Gebze Üniversitesi öğretim elemanı alımı ilanı
Rusya: Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabiliriz
Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanı
Lavabonuzdaki kireç lekelerini silmek için...
Gaziantep-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Bu bitki çayları regl dönemi ağrılarına iyi geliyor

TIMETURK / DÜNYA / Trump: Netanyahu Filistinlilerle barışı istemiyor

Trump: Netanyahu Filistinlilerle barışı istemiyor

ABD'nin eski başkanı Trump, eski İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistin-İsrail barışını istemediğini söyledi.

5 Dakika Önce
2021-12-14 07:37:41
Trump: Netanyahu Filistinlilerle barışı istemiyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yüklenmeye devam ediyor.

Trump, Netanyahu'nun hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemediğini söyledi.

Orta Doğu Barış Planı'nın bu yüzden işe yaramadığını iddia etti.

"ABBAS BARIŞI DAHA ÇOK İSTİYOR"

ABD merkezli Axios muhabiri Barak Ravid, Trump ile yakında yayımlanacak kitabı için yaptığı röportajın bir kısmını yayımladı.

Yayımlanan bölümde Trump, göreve başladıktan kısa süre sonra barışın önündeki engelin Netanyahu olduğunu fark ettiğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, barışı, Netanyahu'dan daha çok istediğini düşündüğünü söyledi.

Trump, "Netanyahu ile birkaç dakika konuştuktan sonra, sözünü kestim ve 'Sen anlaşmak istemiyorsun değil mi?' dedim. O da kem küm etti" dedi.

SADAKATSİZLİKLE SUÇLAMIŞTI

Ravid, 10 Aralık Cuma günü de röportajından başka bir kısmı yayımlamıştı.

Trump yayımlanan bölümde, Biden'ın seçim zaferini ilk kutlayan Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçlamıştı.

O günden bu yana Netanyahu ile hiç konuşmadığını vurgulayan Trump, Netanyahu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş